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البيت الأبيض: الاستخبارات الأمريكية تعد نسخة تقرير حول منشأ

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البيت الأبيض: الاستخبارات الأمريكية تعد نسخة تقرير حول منشأ فيروس كورونا البيت الأبيض: الاستخبارات الأمريكية تعد نسخة تقرير حول منشأ

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الاستخبارات الأمريكية تعمل على إعداد نسخة غير سرية لتقرير عن منشأ ، وذلك دون التعليق على تفاصيل التقرير.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن تم إطلاعه أمس على التقرير السري للاستخبارات حول منشأ فيروس كورونا، مضيفة أن «هذه المعلومات لن نكشفها للعلن».

وتابعت قائلة، إنه «في الوقت ذاته كانت الاستخبارات تعمل على نسخة مختصرة غير سرية من التقرير»، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد نشر تلك النسخة من التقرير، ولا تستطيع الكشف عن أي تفاصيل للتقرير قبل نشر النسخة غير السرية.

ولفتت إلى أن الاستخبارات تعمل على النسخة غير السرية من التقرير نظرا لأهمية موضوع منشأ فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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