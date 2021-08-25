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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الشواطئ كانت خارجة عن السيطرة خلال السنوات الماضية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه «حددنا أسعار تذاكر الشواطئ المؤجرة من 10 جنيهات حتى 25 جنيها»، مشيرا إلى تأجير بعض الشواطئ بـ 7 ملايين جنيه، بعدما كانت تؤجر بمليون واحد فقط.

وحول تطوير ميدان محطة مصر قال محافظ الإسكندرية «الميدان أصبح خلال السنوات الماضية الأسوأ على مستوى الجمهورية، ووقعنا بروتوكولا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطويرالميدان خلال عام»، مشيرًا إلى أنه من المقرر تطوير ميدان المنشية ومحطة الرمل، بعد انتهاء مشروع محطة مصر.

وأوضح أنه من المقرر تخصيص مواقف للميكروباصات، والأتوبيسات والسيارات الملاكي، بميدان محطة مصر، لافتا إلى أنه من المقرر إنشاء سوق حضرية تضم الباعة الجائلين، مع تأسيس غرفة مركزية لتصوير السوق بالكامل.

وتابع مراقبة السوق تعني عدم جرأة توك توك أو بائع على مخالفة الإجراءات المعلنة»، مشيرًا إلى أن ميدان محطة مصر سيضم ما يقرب من 100 شاشة إعلانية، إضافة إلى نافورات مائية وإضاءات.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من مشروع تطوير محطة مصر خلال 3 أشهر.