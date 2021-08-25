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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نعمل بوسائل عدة للحد من نفوذ إيران في المنطقة

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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نعمل بوسائل عدة للحد من نفوذ إيران في المنطقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نعمل بوسائل عدة للحد من نفوذ إيران في المنطقة

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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن الجيش الإسرائيلي يسرع العمل بـ«الخطط العملياتية» ضد إيران بسبب التقدم الذي تحرزه طهران في برنامجها النووي.

وقال كوخافي إن «التقدم في البرنامج النووي الإيراني دفع الجيش الإسرائيلي للإسراع بخططه العملياتية»، مشيرا إلى أن «ميزانية الدفاع التي اعتمدت مؤخرا مخصصة لذلك».

وكشف أن الجيش الإسرائيلي يعمل بطرق مختلفة «للحد من نفوذ طهران في الشرق الأوسط، خصوصا أنها تعمل على ترسيخ نفسها في مجموعات بالوكالة مثل حزب الله لمهاجمة إسرائيل والمصالح الأمريكية»، واصفا خطة العمل لإعادة إحياء البرنامج النووي الإيراني بـ«الخطيرة».

وأعلن أنه وجه الجيش الإسرائيلي لإعداد خطط عملياتية جديدة لـ«ضرب إيران» لوقف برنامجها النووي إذا لزم الأمر.

المصرى اليوم

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