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جبالي المراغي: قانون العمل القديم سيئ السمعة

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جبالي المراغي: قانون العمل القديم سيئ السمعة جبالي المراغي: قانون العمل القديم سيئ السمعة

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قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، إن الاتحاد يريد أن يكون قانون العمل الجديد متوازنًا بين صاحب العمل والعامل، خاصة أن قانون العمل القديم سيئ السمعة.

وتابع «المراغي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن قانون العمل القديم يُعطي الفرصة لصاحب العمل بإنهاء العقد دون الرجوع إلى العامل، خلاف أن العامل يوقع على استمارة 6 عند التوقيع على العمل.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لتعديل قانون التأمينات؛ خاصة أن العامل عند الخروج من العمل قبل سن المعاش، ينتظر لحين بلوغه سن المعاش لصرف مستحقاته التأمينية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح برفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه كان قرارا داعما بشكل كبير للعمال.

المصرى اليوم

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