كارتيرون يطلب عودة صبحي بعد اقتراب جنش من الرحيل

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قرر الفرنسي، باتريس كارتيرون، إعادة محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، المعار لصفوف الاتحاد السكندري، إلى القلعة البيضاء مرة أخرى، بعد المستوى المتميز الذي ظهرعليه الحارس مع صفوف زعيم الثغر.

وأبدى المدير الفنى للزمالك رغبته في عودة صبحي، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، الذي كان عامل ضعف في صفوف الفريق، خلال عدد من مباريات الدورى، الذي نجح الفريق في التتويج به، أمس عقب الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين.

وتأتي رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في عودة محمد صبحى بعدما استقر مدرب الزمالك على رحيل محمود عبدالرحيم جنش إثر الأزمة التي نشبت بينهما مؤخرًا.