البابا تواضروس يلقي عظة الأربعاء عن «إنسان الله» في دير وادي النطرون (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث انضم شباب ملتقى لوجوس الأول إلى الاجتماع لحضور عظة قداسة البابا وفقًا لبرنامج الملتقى.

وحدث قداسته الشباب عن «إنسان الله» وكيف يعيش الشاب كإنسان الله ويمجد اسمه.

واستمع قداسة البابا عقب انتهاء العظة إلى أسئلة الشباب وأجاب عليها، وكانت هناك فرصة للتحاور مع قداسته.

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان «التمتع بالجذور» من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري.

البابا تواضروس يلقى عظة الاربعاء عن "انسان الله" فى دير وادى النطرون (صور)

البابا تواضروس يلقى عظة الاربعاء عن "انسان الله" فى دير وادى النطرون (صور)

البابا تواضروس يلقى عظة الاربعاء عن "انسان الله" فى دير وادى النطرون (صور)

البابا تواضروس يلقى عظة الاربعاء عن "انسان الله" فى دير وادى النطرون (صور)

البابا تواضروس يلقى عظة الاربعاء عن "انسان الله" فى دير وادى النطرون (صور)