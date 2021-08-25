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ديانج يتلقي عرضاً سعودياً للرحيل عن الأهلي

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ديانج يتلقي عرضاً سعودياً للرحيل عن الأهلي ديانج يتلقي عرضاً سعودياً للرحيل عن الأهلي

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تلقي المالي اليو ديانج، لاعب وسط الفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، عرضا من احد الفرق ، للانتقال اليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما استقر اللاعب على ارحيل عن القلعة الحمراء، لخوض تجربه احترافية جديدة، وذلك بموافقة من الجهاز الفنى بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى،

ويمتلك ديانج أكثر من عرض أوروبي وخليجي للرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لكن العروض المالية لا تتناسب تماما مع شروط الأهلي مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب المالي، حيث حدد مسوؤلى النادىى الاهلي ما يقرب من 8 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب الذي اصبح احد الاعمدة الاساسية في وسط الملعب داخلل القارة الافريقية، وابدت اندية جالطة سراي التركي، والعين الامراتى، ونيس الفرنسي، رغبتها في التعاقد مع اليو ديانج ولكن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الان.

ويحسم الأهلي موقفه النهائي في ملف رحيل ديانج خلال الساعات القادمة في جلسة بين لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.

المصرى اليوم

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