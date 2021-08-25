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محامٍ: التصوير داخل المدارس "جريمة معلوماتية".. وعلى الآباء نصح أبنائهم

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محامٍ: التصوير داخل المدارس "جريمة معلوماتية".. وعلى الآباء نصح أبنائهم محامٍ: التصوير داخل المدارس "جريمة معلوماتية".. وعلى الآباء نصح أبنائهم
بعد السماح لطلاب المتوسطة والثانوية بحمل الجوال

محامٍ: التصوير داخل المدارس

حذَّر المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد من استخدام جوالات الطلاب للتصوير داخل المدارس؛ إذ إن هذا يعتبر من الجرائم المعلوماتية، وذلك بعد السماح لطلاب المتوسط والثانوي باستخدام جوالاتهم داخل المدرسة.

وتمنى المستشار أبو راشد في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" من أولياء أمور الطلاب نصحهم وتوعيتهم بعدم التصوير والنشر؛ لأنها جرائم معلوماتية؛ وينطبق عليهم نظام الأحداث بالنسبة للعقوبات والإجراءات؛ فالحدث هو مَن أتم سبع سنوات ولم يتم الثامنة عشرة، مؤكدًا أن توعيتهم مهمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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