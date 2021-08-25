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"الغامدي" يعلن عن إنشاء "أكاديمية سدايا" لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي

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"الغامدي" يعلن عن إنشاء "أكاديمية سدايا" لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي "الغامدي" يعلن عن إنشاء "أكاديمية سدايا" لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي
بالشراكة مع "أكاديمية طويق".. وتأهيل 25 ألف خبير لتأسيس 400 شركة ناشئة

أعلن الدكتور عبدالله الغامدي، رئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن إنشاء أكاديمية سدايا بالشراكة مع أكاديمية طويق، وهي واحدة من مبادرة طويق لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعية لوظائف 2030.

وقال رئيس "سدايا" في فعالية Launch بالرياض: "طورنا استراتيجية لنكون من أفضل 15 دولة عالميًا في البيانات، سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان - حفظه الله- اطلع على الاستراتيجية، وتساءل: لماذا ضمن 15 دولة؟ المملكة العربية السعودية يجب أن تكون من أفضل 5 دول على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعى وضمن أفضل 5 دول في الذكاء الاصطناعي".

وأشار "الغامدي": "هذا تحدٍ كبير ونحتاج إلى تأهيل 25 ألف مختص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي قبل 2030؛ ليتمكنوا من تأسيس 400 شركة ناشئة، وتحقيق استثمارات بقيمة 83 مليار ريال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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