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ولي العهد يبعث رسالة خطية لولي عهد دولة الكويت

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ولي العهد يبعث رسالة خطية لولي عهد دولة الكويت ولي العهد يبعث رسالة خطية لولي عهد دولة الكويت
تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة

ولي العهد يبعث رسالة خطية لولي عهد دولة الكويت

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

قام بتسليم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال سمو ولي عهد الكويت له في قصر بيان اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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