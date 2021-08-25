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وزير خارجية إيران الجديد: دول الجوار ستكون في مقدمة الأولويات خلال ولايتي

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وزير خارجية إيران الجديد: دول الجوار ستكون في مقدمة الأولويات خلال ولايتي وزير خارجية إيران الجديد: دول الجوار ستكون في مقدمة الأولويات خلال ولايتي

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أكد وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان أن «طهران عازمة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة»، مشيرا إلى أن «دول الجوار تأتي في مقدمة الأولويات في فترة توليه الوزارة».

وفي تغريدة له على «تويتر» بعد أن حاز ثقة المجلس النيابي بحصوله على 270 صوتا مؤيدا، كتب عبداللهيان: «أشعر بالفخر أنني وبحصولي على ثقة مجلس الشورى الإسلامي، أصبحت ممثلا لشعب إيران العظيم على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية».

وأضاف: «عازمون على اعتماد سياسة خارجية متوازنة وناشطة وذكية مبنية على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة».

ولفت إلى أن «دول الجوار ودول آسيا تأتي في مقدمة أولويات فترة توليه الوزارة».

المصرى اليوم

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