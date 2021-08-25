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محافظ الإسكندرية: لا يجرؤ أي شخص على مخالفة قرارات منع البناء

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محافظ الإسكندرية: لا يجرؤ أي شخص على مخالفة قرارات منع البناء محافظ الإسكندرية: لا يجرؤ أي شخص على مخالفة قرارات منع البناء

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح ، ساهم في منع استمرار مخالفات البناء، وذلك بعد انتشار العشوائيات بشكل كبير وغير مسبوق خلال الفترة الماضية.

وشدد الشريف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» الأربعاء، من محافظة الإسكندرية، على أنه حاليا لا يجرؤ أي شخص في الإسكندرية على مخالفة قرارات منع البناء، لافتا إلى أن الشخص الذي يخالف ويقوم بالبناء يتم إحالته إلى النيابة العسكرية وحبسه.

وتابع أن المحافظة لم تكن نستطيع إيقاف المباني العشوائية في الإسكندرية إلا من خلال القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، موضحًا أن المحافظة بها 134 ألف قرار إزالة لمباني مخالفة، تم تنفيذ 2500 بالكامل خلال العام الماضي.

ولفت المحافظ مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إلى أن استحالة تنفيذ قرار إزالة المباني المخالفة بشكل كامل بسبب كم المباني المخالفة التي تصل إلى 134 ألف، متابعا أن قانون التصالح جاء على نحو إنساني لمنع طرد المواطنين من منازلهم.

وأشار المحافظ مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إلى أن الإسكندرية بها 66 شاطئًا منهم 24 في الإسكندرية و44 في منطقة غرب الإسكندرية «العجمي والهانوفيل، مضيفا أن الإسكندرية بها شاطئ مجاني بالكامل و7 شواطئ بسعر رمزي بسيط 5 جنيهات للفرد.

المصرى اليوم

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