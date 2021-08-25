هل هناك طريقة للتخلص من السكر بشكل نهائي؟.. طبيب يجيب

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك طفرة حدثت في علاج السكر من خلال الجراحات، والكثير لا يصدق هذه الطفرة، موضحًا أن الأبحاث الحديثة أثبتت وجود روابط ما بين السمنة والسكر والضغط والكوليسترول، ولذلك جراحات السمنة تتخلص من هذه الأمراض.

وتابع «السبكي»، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن النوع الثاني من السكر يمثل 95% من حالات السكر، وهذا النوع يتميز بمقاومة الأنسولين، ومرتبط بمرض السمنة، وعلاج السمنة من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على علاج السكر.

وأضاف أن مريض السكر من الممكن أن يتحكم في مرض السكر، حال اتباع نظام غذائي لخفض الوزن، وفي حال إجراء عملية تحويل مصغر، يتم التخلص من السكر بشكل نهائي، نتيجة نشاط البنكرياس.