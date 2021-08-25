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البابا تواضروس مع شباب ملتقى لوجوس في اجتماع الأربعاء الأسبوعي

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البابا تواضروس مع شباب ملتقى لوجوس في اجتماع الأربعاء الأسبوعي البابا تواضروس مع شباب ملتقى لوجوس في اجتماع الأربعاء الأسبوعي

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عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث انضم شباب ملتقى لوجوس الأول إلى الاجتماع لحضور عظة قداسة البابا وفقًا لبرنامج الملتقى.

وحدث البابا الشباب عن «إنسان الله» وكيف يعيش الشاب كإنسان الله ويمجد اسمه.

واستمع قداسة البابا عقب انتهاء العظة إلى أسئلة الشباب وأجاب عليها، وكانت هناك فرصة للتحاور مع قداسته.

يذكر أن ملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان «التمتع بالجذور» من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري.

المصرى اليوم

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