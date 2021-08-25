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عضو مجلس الشيوخ: صندوق تكريم الشهداء يحظى باهتمام مباشر من الرئيس

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عضو مجلس الشيوخ: صندوق تكريم الشهداء يحظى باهتمام مباشر من الرئيس السيسي عضو مجلس الشيوخ: صندوق تكريم الشهداء يحظى باهتمام مباشر من الرئيس

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قالت هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن صندوق تكريم الشهداء يقوم بدور كبير تجاه ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، مشيرة إلى أن دور الصندوق عظيم ولا يشمل مصابي العمليات الحربية أو رجال القوات المسلحة، ولكنه يشمل الضحايا من الشهداء من أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين أيضًا.

وأضافت «هيام» في مداخلة هاتفية لفضائية «TeN» اليوم الأربعاء، أن الصندوق يحظى برعاية كبيرة واهتمام من الرئيس عبدالفتاح مباشرة، ويتبع لدولة رئيس الوزراء مباشرة، وذلك نظرًا لاهتمام القيادة السياسية به، موضحة أن الأسبوع الماضي شهد اجتماع بين الرئيس السيسي وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ووجه بزيادة الاهتمام بالصندوق وأن يتم صرف المبالغ المالية للشهداء التي يقدمها الصندوق كدفعة واحدة.

وتابعت، أنه من أهم مبادئ الصندوق هو المساواة بين كل الشهداء في الوطن سواء المدنيين أو العسكريين أو رجال الشرطة في كافة الامتيازات أو الحقوق التي يقدمها الصندوق.

المصرى اليوم

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