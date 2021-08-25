استنفار الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية لاستقبال موسم أمطار 2021 (صور)

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حشد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، خلال مؤتمر موسع اليوم، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة من أجل الاستعداد المبكر لاستقبال موسم الأمطار القادم، وما تم تنفيذه لمواجهة التحديات التي تعرضت لها المحافظة خلال النوات الشديدة بالعام الماضي، وذلك في إطار رفع درجة الاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم شتاء ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع مطالبة شركة الصرف الصحي بالإعلان عن المخطط الاستراتيجي للتعامل خلال موسم الشتاء بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتحديد المسئوليات والاختصاصات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد خالد محمد فاروق المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المياه، ورؤساء شركات المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ على أن ملف الأمطار ومواجهة النوات من أولى الملفات التي تعمل عليها المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تكليف أحمد جمال نائب المحافظ بهذا الملف والتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية، ووضع الخطوط العريضة ومتابعة استعدادات الجهات كلا على حدي للتعامل مع موسم الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أن الجهات التنفيذية نجحت بشكل جيد خلال موسم شتاء العام الماضي بتخفيف حدة المشاكل الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة بالرغم من كثافة الأمطار التي وصلت في بعض الأحيان إلى 10 مليون متر مكعب.

وكلف الشريف نائب المحافظ بالتنسيق لوضع نتائج شاملة ووضع خريطة كاملة تفصيلية موضح بها الدور المنوط به كل جهة تنفيذية للتعامل مع نوات الأمطار الغزيرة قبل وبعد النوات وفقاً للإمكانيات المتاحة. مؤكداً أنه لن يسمح بأي أوجه للقصور وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تقصير في ذلك.

من جانبه؛ شدد اللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية.

وطالب الغريب بوضع حلول لكافة المشاكل المتعلقة بالاستعداد لنوات الشتاء القادم من خلال وضع خطة عاجلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية .

ووجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بتحديد كافة المسؤوليات لمحاسبة المقصرين عن أداء المهام المنوط بهم.

استنفار الأجهزة التنفيذية فى الاسكندرية لرفع درجة الاستعداد المبكر لاستقبال موسم أمطار 2021 (صور)

استنفار الأجهزة التنفيذية فى الاسكندرية لرفع درجة الاستعداد المبكر لاستقبال موسم أمطار 2021 (صور)

استنفار الأجهزة التنفيذية فى الاسكندرية لرفع درجة الاستعداد المبكر لاستقبال موسم أمطار 2021 (صور)

استنفار الأجهزة التنفيذية فى الاسكندرية لرفع درجة الاستعداد المبكر لاستقبال موسم أمطار 2021 (صور)

استنفار الأجهزة التنفيذية فى الاسكندرية لرفع درجة الاستعداد المبكر لاستقبال موسم أمطار 2021 (صور)

استنفار الأجهزة التنفيذية فى الاسكندرية لرفع درجة الاستعداد المبكر لاستقبال موسم أمطار 2021 (صور)

استنفار الأجهزة التنفيذية فى الاسكندرية لرفع درجة الاستعداد المبكر لاستقبال موسم أمطار 2021 (صور)