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صفقات الأهلي | ثنائي أجنبي وثلاثي مصري في الطريق إلى الجزيرة

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صفقات الأهلي | ثنائي أجنبي وثلاثي مصري في الطريق إلى الجزيرة صفقات الأهلي | ثنائي أجنبي وثلاثي مصري في الطريق إلى الجزيرة

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.يسعى النادي الأهلي إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل مواصلة الهيمنة الأفريقية واستعادة لقب الدوري المصري خلال الموسم الجديد.

وتركز إدارة المارد الأحمر على تقوية الجانب الهجومي في ظل تراجع مستوى عدد من العناصر يأتي في مقدمتهم مروان محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر بالإضافة إلى غياب جونيور أجايي في أغلب فترات الموسم.

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وسيكون الجنوب أفريقي بيرسي تاوي لاعب فريق برايتون الإنجليزي أبرز صفقات الأهلي خلال الموسم الجديد بناءً على طلب مواطنه المدير الفني بيتسو موسيماني.

وأكد البلجيكى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، في تصريحات محلية، ان صاحب الـ27 عاما يتواجد حاليًا في القاهرة لاتمام اتفاقه مع بطل القارة في النسختين الأخيرتين.

وحظى الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا، على ثقة لجنة التخطيط والجهاز الفني على أن يكون ضمن صفقات الأهلي الصيفية خاصة في ظل المرونة التي تُحيط بعملية التفاوض وعدم وجود مبالغات مالية من النادي التنزاني.

بالأسماء صفقات الأهلي الصيفية

كما حسمت إدارة الأحمر بقيادة محمود الخطيب التعاقد مع الظهير الأيمن كريم فؤاد والذي تألق في الفترات الأخيرة رفقة فريق إنبي، وأكد محمد الطويلة، رئيس نادي نجوم المستقبل الذي ينتمي إليه اللاعب، أن تأخير إعلان الصفقة يرجع لشئون داخلية بالنادي الأهلي.

ويخوض أمير توفيق مدي التعاقدات بالنادي الأهلي جولة من المحادثات مع إدارة نادي الانتاج الحربي للحصول على خدمات نجم الفريق مصطفى البدري والذي قدم مستوى مميز خلال الموسم الحالي.

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وقالت إدارة النادي الهابط إلى الدرجة الثانية أنه لن تمانع أن يكون البدري ضمن صفقات الأهلي بشرط تفوق العرض الأحمر ماديًا على منافسيه.

ويستمر الحديث داخل بين الجهاز الفني ولجنة التخطيط حول التعاقد مع حارس مرمى جديد وسط ترشيحات لثلاثة أسماء (عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي- محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش- محمود جاد حارس مرمى إنبي).

المصرى اليوم

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