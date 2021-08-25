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كارتيرون يقرر الدفع بالبدلاء فى مواجهة البنك الأهلي

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كارتيرون يقرر الدفع بالبدلاء فى مواجهة البنك الأهلي كارتيرون يقرر الدفع بالبدلاء فى مواجهة البنك الأهلي

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قرر، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى ، منح بعض لاعبي الفريق، رراحة سلبية، من مباراة البنك الاهلي، المقرر اقامتها مساء الجمعه، ضمن مباريات الجولة الاخيرة لبطولة الدور الممتاز، و التى حسمها ابناء القلعة البيضاء لصالحهم وتوج ببطولة الدورى للمرة الـ13 فى تاريخ النادي ، عقب الفوز على الانتاج الحربي أمس" الثلاثاء" بهدفين نظييفين سجلهم احمد سيد زيزو ، و اشرف بن شرقي

فيما خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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