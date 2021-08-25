كارتيرون يقرر الدفع بالبدلاء فى مواجهة البنك الأهلي

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قرر، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى الزمالك، منح بعض لاعبي الفريق، رراحة سلبية، من مباراة البنك الاهلي، المقرر اقامتها مساء الجمعه، ضمن مباريات الجولة الاخيرة لبطولة الدور الممتاز، و التى حسمها ابناء القلعة البيضاء لصالحهم وتوج ببطولة الدورى للمرة الـ13 فى تاريخ النادي ، عقب الفوز على الانتاج الحربي أمس" الثلاثاء" بهدفين نظييفين سجلهم احمد سيد زيزو ، و اشرف بن شرقي

فيما خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.