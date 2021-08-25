موسيمانى يسعي لتصحيح اخطاء الدفاع قبل مواجهة اسوان

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يكثف الجنبو افريقي بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، من الجلسات الفنية مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، من اجل تصحيح الاخطاء الدفاعية التى ظهرت على اداء المدفعين، فى المباريات الاخيرة من عمر الدورى و التى كلفت الفريق، خسارة بطولة الدورى الممتاز لصالح الزمالك

وتحدث موسميانى مع لاعبيه على الظاهرة السلبية التى يعانى منها الفريق، وهى عدم القدرة على الحفاظ على تقدم الفريق فى المباريات، و التى كان اخرها التعادل امام الجونة بثلاثة اهداف لكل فريق بعد ان كان الفريق متقدم بثلاثة اهداف مقابل هدف

ويحاول موسيماني تحضير عدد من الفديوهات للاعبي الخط الخلفي بالحالات التي أخطأوا خلالها في التعامل مع الكرات، وشرح الطريقة المثالية للتعامل