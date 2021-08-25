كاف يطالب الحكومة البريطانية باتاحة مشاركة اللاعبين المحترفين في البطولات الأفريقية
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وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بياناً رسمياً اليوم الأربعاء إلى الحكومة البريطانية بسبب قرار منع لاعبي الدوري الإنجليزي من السفر إلى دول القائمة الحمراء خلال فترة التوقف الدوري في سبتمبر المقبل.
وكان ليفربول وارسنال قد رفضوا سفراللاعبان المصريان محمد صلاح ومحمد النني إلى المنتخب الوطني في المعسكر القادم لمواجهة أنجولا إضافة إلى رفض سفر محرز إلى الجزائر باعتبار المنطقة العربية من الدائرة الحمراء بسبب انتشار فيروس كورونا
وجاء بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
«لاحظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) الظروف الحالية السائدة في بريطانيا فيما يتعلق بعدم وجود استثناءات رياضية للاعبين العائدين من عدة دول أفريقية بعد النافذة الدولية الأسبوع المقبل.
حث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نيابة عن جميع الاتحادات الأفريقية الأعضاء واللاعبين والمشجعين الأفارقة، الحكومة البريطانية على تقديم الإعفاءات المطلوبة بشكل عاجل لتمكين اللاعبين الأفارقة من التنافس على بلدانهم في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 القادمة.
وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أن الحكومة البريطانية منحت إعفاءات مماثلة لتمكين حضور الوفود والمسؤولين، من بين آخرين، في نهائيات البطولة الأوروبية التي أقيمت قبل أقل من شهرين.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الظروف في البلدان الأفريقية المدرجة في القائمة الحمراء في كثير من الحالات هي في الواقع أقل حدة من البلدان الأخرى غير المدرجة حاليًا في هذه القائمة أو التي تم تقديم إعفاءات لها سابقًا.
علاوة على ذلك ، يود CAF أن يؤكد مجددًا أن المباريات القادمة ستُقام وفقًا للبروتوكولات الصارمة التي طورها FIFA وتطبيقها في جميع أنحاء العالم ، كما كان الحال في النوافذ السابقة والبطولات القارية التي تم تقديمها بنجاح دون أي حوادث.
لقد أثبتت هذه البروتوكولات الآن بما لا يدع مجالاً للشك أنها تخفف من المخاطر التي تنطوي عليها ، مما يعكس نجاح البروتوكولات المتناسبة المطبقة محليًا في إنجلترا وأجزاء أخرى من العالم.
في ضوء ما سبق ، ناشد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) ، على وجه السرعة ، اتحاد كرة القدم (FA) والحكومة البريطانية أن نفس المعاملة المطبقة سابقًا على أوروبا تمتد الآن إلى إفريقيا بموجب مبادئ التضامن والمعاملة المتساوية.