كارتيرون يطلب ضم دونجا ومنصور ووادي من بيراميدز

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حدد الفرنسي، باتريس كارتيرون، اللاعبين الذي يسعي للتعاقد معهم من صفوف نادي بيراميدز، فى اطار الصفقات التبادلية التى ستبرم بين الفريقان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وطب المدير الفنى للزمالك، التعاقد مع الثلاثي احمد ايمن منصور، و محمود وادي، ونبيل عماد دونجا، الذى وقع عل عقود انتقاله فى وقت سابق للقلعة البيضاء ولكن يتبي ان تنتهى المفاوضات بشكل رسمي مع مسؤولى نادى بيراميدز

ياتى ذلك فى الوقت الذى ، حصلت فيه اللجنة المؤقته التى تدير الزمالك، برئاسة حسين لبيب ، على رحيل عبدالله جمعة وجنش إلى بيراميدز في الصيف الجاري