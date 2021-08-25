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وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق خلال مران اليوم الحميس.

وتحدث كارتيرون مع «شيكابالا» في بعض الأمور المتعلقة بأحوال الفريق خلال هذه الفترة خاصة بعد حسم بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز .وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.. ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.

من ناحيته اتفق الفنان محمد منير على اقامة حفل غنائي ضخم خلال الفترة المقبلة للاحفتال بفوز نادي الزمالك بدرع بطولة الدوري الممتاز بعد فوزهم امس على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة .

واجري الكينج محمد منير اتصالا هاتفيا بصديقة محمود عبدالرازق شيكابالا عقب مباراة الامس قدم له التهنئة على الفوز بدرع الدوري خصوصا وانها المرة الأولي لشيكابالا التي سيحمل فيها درع الدوري بصفته قائد وكابتن الزمالك بعد مسيرة طويلة .

وكشف مصدر مقرب من شيكابالا أن منير ابدي سعادته بفوز الزمالك بالدرع هذا الموسم ووصفه بانه اغلي لقب للقلعة البيضاء في السنوات الاخيرة لانه جاء بعد معاناة كبيرة

في سياق متصل كشف احمد عبدالمقصور المدرب المساعد ان الفنان الزملكاوي الكبير محمد منير اتصل بالفعل بشكيابالا وهو بصحبته في اتوبيس الفريق اثناء عودته إلى مقر النادي برفقة طارق حامد ومحمد عبدالشافي بعد انتهاء مباراة الانتاج الحربي .

وقال عبدالمقصود ان منير ابدي سعادته البالغة لتتويج الأبيض بدرع الدوري .

وحرص محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة إلى جماهير الأبيض بعد الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخ الزمالك.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة خلال احتفالات الجماهير بفريق الزمالك معلقًا: «مبروك لجمهور الزمالك العظيم بطولة الدوري، وإن شاء الله نفرحكوا في البطولات الجاية.. إهداء إلى أرواح العشرين شهيد، عمرو حسين وأبوميدو وكل شهدائنا».

وتوج الزمالك الثلاثاء 24- 8 -2021، ببطولة الدوري المصري الممتاز 2021 بالفوز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 79 قبل الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 73، مما يعني حسم نادي الزمالك بطولة الدوري قبل الجولة الأخيرة دون النظر لمباراة الأهلي وأسوان، ولقاء البنك الأهلي الذي سيخوض مباراته الجمعة أمام الزمالك.