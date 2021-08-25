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قال خبراء في مجال التعليم المدمج والذكاء الاصطناعى إن فيروس «كوفيد 19» ساهم في تسارع الدول والحكومات على مستوى العالم في استخدام التعليم الالكتروني بديلاً عن التعليم الحضورى، بسبب محاذير الوباء العالمى، مؤكدين وجود عجز في المحتوى الرقمى التعليمي بشكل عام.

وقال المشاركون في مؤتمر «جهز مدرستك للتعليم المدمج»، والذي استضافته محافظة الاسكندرية مساء اليوم الأربعاء، بحضور مسؤولين عن التعليم المدمج والذكاء الاصطناعى، أن هناك توجها رسميا حاليا في مصر يدعمه توجه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدعم التحول الرقمى في المؤسسات التعليمية بمصر سواء للتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي من خلال أنظمة تعليمية متخصصة مشهود لها بالكفاءة تتسق مع التحول الرقمى.

وأكدوا أن هناك عجزا كبيرا في المحتوى التعليمي الرقمى على المستوى العام، فضلا عن نقص الفرص التدريبية في المدارس على تنفيذ منظومة التحول الرقمى.

وأوضحوا أن التعليم في منطقة الشرق الأوسط يعاني من معوقات بعضها تتعلق بالبنية التحتية لمنظومة التحول الرقمى والتعلم الذكي والبعض الآخر يتعلق بعدم الدراسة الكاملة على استخدام اللاب توب والأمور التقنية، وهى مشكلات تواجه المعلمين والتلاميذ على السواء، مشيرين أن يوجد حوالى 10 ملايين طفل مستخدم لمنظومة التعلم الذكي في منطقة الشرق الاوسط، فيما ارتفع هذا العام العام الماضى 2020.

وأشاروا إلى أن فيروس كورونا تسبب في تسارع الجميع على استخدام التعليم الالكتروني باعتباره ضرورة ماسة للتعلم الذكى، داعين إلى ضرورة التدريب على التحول الرقمى ووضعه على المنظومة الالكترونية للتعليم في مصر.

وقالوا أن التعلم الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة يفرضها الانفجار المعلوماتي ويدعمها تطور آليات الذكاء الصناعي التي تتيح للطالب أن يتعلم حسب قدراته في بيئة مستدامة، مشيرا إلى أن دور التعلم الذكي هو خلق بيئة محفزة لبناء مهارات الإبداع والابتكار والمشاركة الاجتماعية والتنافسية الإيجابية.

وأضافوا أن إدخال التكنولوجيا الجديدة لعملية التعليم والتعلم هي التي قدمت التعلم المدمج للأضواء ومصطلح التعلم المدمج استخدم كرد فعل ضد الإفراط غير الملائم أحيانا في استخدام التكنولوجيا، حيث يعتبر الدمج شكلا من أشكال الفنون التي يلجأ إليها المعلم للجمع بين المصادر والأنشطة المختلفة في نطاق بيئات التعلم التي تمكن المتعلم من التفاعل وبناء الأفكار.

فيما اكد ايمن السيد مدير مركز القبة السماوية العلمي في مكتبة الاسكندرية، إن المكتبة تسع لـ9 ملايين كتاب، مشيرا إلى أن المكتبة شأنها شأن بقية المؤسسات تأثرت كثيرا بفيروس كورونا حيث كانت تستقبل قبل الوباء 1،4 مليون زائر سنويا،وحاليا نعلم بطاقة استيعابية بنسبة 70% من الكثافة الخاصة بها.

مؤتمر الاسكندرية: كورونا "سرّعت" باستخدام التعليم الإلكتروني .. و10 ملايين طفل يستخدمون منظومة التعلم الذكي في الشرق الاوسط (صور)

مؤتمر الاسكندرية: كورونا "سرّعت" باستخدام التعليم الإلكتروني .. و10 ملايين طفل يستخدمون منظومة التعلم الذكي في الشرق الاوسط (صور)

مؤتمر الاسكندرية: كورونا "سرّعت" باستخدام التعليم الإلكتروني .. و10 ملايين طفل يستخدمون منظومة التعلم الذكي في الشرق الاوسط (صور)

مؤتمر الاسكندرية: كورونا "سرّعت" باستخدام التعليم الإلكتروني .. و10 ملايين طفل يستخدمون منظومة التعلم الذكي في الشرق الاوسط (صور)