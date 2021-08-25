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وزير الخارجية الأمريكي: عملية الإجلاء من أفغانستان معقد بسبب بيئة طالبان العدائية

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وزير الخارجية الأمريكي: عملية الإجلاء من أفغانستان معقد بسبب بيئة طالبان العدائية وزير الخارجية الأمريكي: عملية الإجلاء من أفغانستان معقد بسبب بيئة طالبان العدائية

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أولويتنا إجلاء المواطنين الأميركيين من أفغانستان، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء 500 مواطن من أفغانستان خلال الأيام الماضي.

وأوضح أنه تم إجلاء 19 ألف شخص من أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث يتم التدقيق الأمني في أسماء من يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

وأضاف «بلينكن»: «تواصلنا مع كل مواطن أميركي مسجل لدينا في أفغانستان منذ 14 أغسطس، وأجلينا أكثر من 4،500 شخص مع أسرهم من أفغانستان».

وتابع: «عملية الإجلاء من أفغانستان معقدة في ظل البيئة العدائية لطالبان، وما من أجل محدد لإخراج أي أمريكي أو متعاون أفغاني من أفغانستان».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يستبعد استمرار عملية الإجلاء من أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس، مبينًا أن هناك 20 دولة في 4 قارات تعمل على تعزيز نقل من تم إجلاؤهم من أفغانستان.

المصرى اليوم

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