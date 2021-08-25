أحمد موسى عن تطوير المنتزه: ستصبح مقصدا سياحيا عالميًا

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن حدائق قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية ستصبح متاحة لجميع المصريين بعد أن كانت حكرًا على فئة معينة.

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في المنتزه سيكون مقصدًا سياحيًا عالميًا بسبب عمليات التطوير، مشيرًا إلى أنه سيكون متاح تأجير كبائن بالمنتزه مقابل مبلغ مالي لكل المواطنين بعد أن كان محظورًا الاقتراب منها.

ولفت إلى أن شاهد أعمال تنفيذ مطاعم داخل مياه البحر المتوسط في المنتزه بالإسكندرية.

ويعرض موسى بعد قليل حلقة خاصة مع محافظ الإسكندرية من قلب عروس البحر المتوسط.