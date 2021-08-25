مد العمل بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس حتى مساء غد الخميس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس مد العمل بالمكتب الفرعى للتنسيق بالجامعة حتى مساء غد الخميس وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي في مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء غدا الخميس ٢٦ أغسطس حرصا على مستقبل ابنائنا الطلاب.

وقد حرص مكتب تنسيق الجامعة خلال فترة المرحلة الأولى على توفير سبل الراحة والتعاون للطلاب وأولياء الأمور منذ دخولهم بوابات الجامعة وحتى كتاباتهم الرغبات.

حيث تم تخصيص بوابة لدخول الطلاب وأولياء أمورهم وتوفير مواصلات داخلية عن طريق الطفطف لتنقلهم إلى مقر مكتب التنسيق وتجهيز ٣ قاعات مكيفة تحتوى على اكثر من ١٠٠ جهاز كمبيوتر لتسجيل الرغبات إلكترونيا لتسهيل الأمر عليهم.

يذكر أن المكتب قد استقبل خلال المرحلة الأولى مايقرب من ٦٠٠ طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم سواء يدويا أو إلكترونيا.

ويعمل مكتب التنسيق تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس واشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف الدكتور محمد غنيم مدير التنسيق.