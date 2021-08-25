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وكيل صحة السويس يترأس اجتماعا للجنة النفايات الطبية الخطرة

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وكيل صحة السويس يترأس اجتماعا للجنة النفايات الطبية الخطرة وكيل صحة السويس يترأس اجتماعا للجنة النفايات الطبية الخطرة

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ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، اجتماعا للجنة النفايات الطبية الخطرة اليوم الاربعاء، لمناقشة ماتم إتخاذه من اعمال حيال إنهاء التعاقد على صيانة المحارق ومديونية مستشفى السويس العام لصالح إدارة النفايات الطبية، وكذلك تم إعادة توزيع المهام والمسئوليات لتلافي السلبيات التي من شأنها تعطيل العمل وتأتي هذه اللقاءات والأجتماعات بهدف خدمة المرضي وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة السويس خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بحضور وكيل المديرية ومدير عام الشؤون العلاجية ومديري إدارة النفايات الطبية الخطرة والعلاج الحر والشؤون الادارية والعقود والمشتريات ومكافحه العدوي.

المصرى اليوم

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