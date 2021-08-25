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تعيين أمير عبد اللهيان وزيرا جديدا للخارجية في إيران بعد موافقة البرلمان

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تعيين أمير عبد اللهيان وزيرا جديدا للخارجية في إيران بعد موافقة البرلمان تعيين أمير عبد اللهيان وزيرا جديدا للخارجية في إيران بعد موافقة البرلمان

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تولى حسين أمير عبداللهيان منصب وزير الخارجية الجديد في إيران، بعد أن حصل اليوم الأربعاء على موافقة البرلمان.

وخدم أمير عبداللهيان، 57 عامًا، في وزارة الخارجية في ظل ثلاث حكومات حتى الآن، في مناصب من نائب وزير إلى مدير عام للإدارات المختلفة. كما شارك في الماضي في مفاوضات بشأن مخزونات البلاد النووية.

وبصفته من تيار المحافظين في البلاد فإنه من المتوقع أن يكون متشددًا فيما يتعلق بإسرائيل ،عدو إيران. ومع ذلك، هناك أيضا أمل في أن يكون براجماتيا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وهي دولة أخرى مناوئة لإيران بشكل دائم.

وقال هذا الأسبوع: «إننا نرحب بإجراء مفاوضات بناءة مع الغرب، لكن على الأطراف الأخرى أيضا الالتزام بواجباتهم، فيما يتعلق بالمفاوضات حول طموحات إيران النووية والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتى تصفها طهران بأنها»غير قانونية«.

وينتقد رئيسي وأمير عبداللهيان بشكل علني الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يجعل أي محادثات صعبة.

المصرى اليوم

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