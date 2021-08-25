ابن «حلاق إمبابة»: «عمي قطع أبويا أشلاء وشاركنا في البحث عنه» (صور وفيديو)

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لم يتوقع إبراهيم أحمد، الشاب العشرينى، أن يكون عمه- صاحب محل عصافير- وراء قتل أبيه وتقطيع جثته لأشلاء، يقول الابن: «عمى كان يبكى، ويدور معانا على أبويا بعد ما عملنا محضر باختفائه حتى عثرنا على الأشلاء».

الابن، أوضح أن أباه- حلاق- أدى صلاة العشاء يوم السبت الماضى، واختفى تمامًا ولم يعرف أحد طريقًا له، وأن هاتفه المحمول أُغلق، وفى اليوم التالى توجه إلى قسم شرطة إمبابة لتحرير محضر فاستدعاه رئيس المباحث، وعرض عليه صورًا لأشلاء عُثر عليها بالقرب من مقلب مخلفات: «كانت قدمين مبتورتين من عند الركبتين».

الابن صُدم وغاب عن الوعى لدقائق، وقال لرئيس المباحث: «دول رجلين أبويا»، بحسب كلام الشاب فإن عمه «طه» نفى أن تكون القدمين تخصان شقيقه المتغيب عن المنزل.

وتوصلت تحريات الأمن إلى أن «طه»، سدد ديونه لصاحب محل فرارجى.

المتهم بقتل شقيقة

الابن، توجه إلى رئيس المباحث ثانيةً، وحكى له: «أبويا كان مفروض يقبض ناس جمعية، وشايل فلوسه في المحل، وعمى سدد ديون كانت عليه وهو كان يمر بضائقة مالية».

«عثرنا على نصف علوى لجثة عند الدائرى».. كانت المعلومة الجديدة التي تلقاها مفتش مباحث شمال الجيزة، وهو يحاول فك غموض العثور على قدمين مبتورتين، وبعد إجراء مضاهاة لعينة من دماء الأشلاء اتضح أنهما لشخص واحد.

«إبراهيم» تأكد أن والده قٌتل، وزادت مأساته حين قال له شخص يُدعى عصام الموان: «عمك قابلته يوم الأحد، كان شايل شنط سوداء، وسألته: رايح فين؟!.. فقال: «هرمى زبالة!».

واتضح عقب ذلك، بحسب كلام «إبراهيم» أن «عمى كان بيوزع جثة أبويا بالشوارع»، مضيفًا: «استدرج أبويا بشقته ومراته وأولاده كانوا مطرودين من البيت لخلافات بينهم، وخنق أبويا بسلك وبعدين قطع جثته لأشلاء وتخلص منها بالطرق».

نوبة بكاء تنتاب الابن، حين يتذكر أن عمه «طه» كان يبحث معهم عن أبيه ويظهر بكاءه وحزنه عليه: «وكمان شاركنا في كتابة بوست على «فيسبوك» للبحث عن أبويا، ولا ينام الليل مثلنا».

الجريمة نزلت كالصاعقة في المنطقة، الأهالى ومن بينهم تامر هريدى، وسيد محمد، يقولون إن «أحمد»- المجنى عليه، كان «بيفك زنقتنا على طول، وبيعمل جمعيات وكان أمينًا والناس كلها تشهد له، ويوم الواقعة كان يجلس مع أخيه بالمحل، وبعد إغلاقه للمحل للذهاب مع أخيه عاد الأخير وفتحه ليلاً، واتضح فيما بعد أنه كان يستولى على فلوس الجمعية».

المجني عليه

المتهم «طه» اعترف بتحقيقات النيابة العامة بجريمته، وقال: «أخويا رفض يسلفنى فلوس، قتلته ووضعته جثته بأكياس وتخلصت منها».

النيابة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وطلبت إرسال سكينتين- أداة الجريمة- إلى المعمل الجنائى لفحصهما وبيان استخدامهما.