النيابة تصرح بدفن جثة الطفلة ريتاج بعد العثور عليها مخنوقة وسط زراعات قنا

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قررت النيابة العامة بمركز قوص الأربعاء التصريح بدفن جثة الطفلة «ريتاج» بعد الانتهاء من تشريح جثتها من قبل الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

اسعاف - صورة أرشيفية

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا تلقى إخطارًا، مساء أمس، من غرفة عمليات المحافظة بالعثور على جثة الطفلة ريتاج حسن عاشور، 11 عامًا، مخنوقة وسط الزراعات بجوار جمعية تنمية المجتمع بقرية المخزن التابعة لمجلس قروي الحراجية بقوص.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.