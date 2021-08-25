أخبار عاجلة

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تامر أمين يدعو لمعاقبة شيكابالا: «لو لاعب من الأهلي عمل زيه هقطع راسه» ()

Print
تامر أمين يدعو لمعاقبة شيكابالا: «لو لاعب من الأهلي عمل زيه هقطع راسه» (فيديو) تامر أمين يدعو لمعاقبة شيكابالا: «لو لاعب من الأهلي عمل زيه هقطع راسه» ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب وقائد نادي ، بعد احتفاله المثير للجدل عقب مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في الدوري العام.

ودعا تامر أمين عبر برنامجه على قناة «النهار» مسؤولي وجماهير نادي الزمالك إلى توقيع عقوبة على شيكابالا لما بدر منه بعد نهاية المبارة، واحتفاله المثير مع لاعبي الفريق.

وأعرب «أمين» عن استيائه من احتفال شيكابالا الذي حمل إساءة للاعبي وجماهير نادي الأهلي، داعيًا إلى توقيع عقوبة على اللاعب من قبل مسؤولي النادي وكذلك جماهيره.

وقال تامر أمين إن النجم في أي مجال عليه أن يتحمل مسؤولية نجوميته، وأن يتحلى بضبط النفس، رافضا في الوقت نفسه الهجوم المتكرر على اللاعب من بعض جماهير الأهلي.

وأضاف: «الأمر ينطبق أيضا على لاعبي الأهلي، وعندما استفز محمود كهربا جماهير الزمالك استنكرت تصرفه»، معقبا: «لو لاعب من الأهلي عمل زي شيكابالا هقطع راسه على الهواء».

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، الثلاثاء، عقب فوزه على الإنتاج الحربي 2 / صفر، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 79 نقطة في صدارة ترتيب الدوري وبفارق 6 نقاط أمام الأهلي أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند 27 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وكانت آخر مرة توج فيها الزمالك بلقب الدوري في موسم 2014 / 2015.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو)

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية