المقاولون يهزم غزل المحلة في مباراة مثيرة

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تمكن فريق المقاولون العرب من الفوز على مضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة عدة تقلبات حيث تقدم زعيم الفلاحين عن طريق عبد الرحمن عاطف اجويرو في الدقيقة 29، وتعادل محمد حمدي لذائب الجبل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، أضاف نفس اللاعب هدف الفوز عند الدقيقة 81، وتعرض الظهير الأيسر فتحي مبروك للطرد في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة رقم 41 في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.