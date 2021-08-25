أخبار عاجلة

رغم تعرض والدتها لوعكة صحية .. شيرين عبد الوهاب تصر على إحياء حفلها في جدة (فيديو) -
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين قاموا ببيع كائنات فطرية برية في الرياض

Print
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين قاموا ببيع كائنات فطرية برية في الرياض القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين قاموا ببيع كائنات فطرية برية في الرياض
مواطن ومقيم بنغلاديشي بحوزتهم 500 طائر "دخّل"

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين قاموا ببيع كائنات فطرية برية في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة, وهما مواطن ومقيم من الجنسية البنغلادشية بحوزتهم 500 طائر "دخّل" معد للبيع في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، جرى ضبط المخالفَين وتحريز المضبوطات وتطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة عرض أو بيع الكائنات الفطرية البرية المصيدة غرامة تبلغ 20 ألف ريال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.


وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة