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الاتحاد يقترب من خطف صفقة النصر المميزة في الدوري السعودي

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الاتحاد يقترب من خطف صفقة النصر المميزة في الدوري السعودي الاتحاد يقترب من خطف صفقة النصر المميزة في الدوري السعودي

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اقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم صفقة المحترف البرازيلي أنسيلمو دي مورايس وسط صراع شرس مع النصر والأهلي.

وأعلن صاحب الـ32 رحيله عن صفوف الوحدة بعد تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، ويفاضل بين عدد من العروض بالإضافة إلى قيام وكيل أعماله بتسويقه خارجياً.

وقالت عدة تقارير من داخل نادي الاتحاد أن الفريق حسم صفقة اللاعب أنسيلمو دي مورايس بشكل رسمي ويتبقى فقط مرحلة توقيع العقود وعقد مؤتمر للإعلان عن التفاصيل.

ويسعى الاتحاد السعودي إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة فيما يتعلق بالجانب الهجومي للحفاظ على حظوظه في التتويج بالبطولات المحلية والمنافسة القارية.

المصرى اليوم

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