واشنطن: أكثر من 82 ألف شخص تم إجلاؤهم بسلام من أفغانستان منذ 14 أغسطس

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أكثر من 82 ألف شخص تم إجلاؤهم بسلام من أفغانستان منذ 14 أغسطس.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، مساء الأربعاء، أنه «تم إجلاء 4500 أمريكي على الأقل منذ 14 أغسطس، وتم إجلاء نحو 19 ألف شخص من أفغانستان على متن 90 رحلة خلال ال 24 ساعة الماضية».

وأردف: «عندما بدأنا عمليات الإجلاء كان هناك 6000 أمريكي يريدون المغادرة، ومنذ 14 أغسطس تواصلنا مع كل أمريكي في أفغانستان اتصل بنا وبعضهم تواصلنا معه أكثر من مرة».

وأكد أنه «نحن على تواصل وثيق مع كل أمريكي موجود في أفغانستان ومسجل لدى السفارة لمساعدته على المغادرة، ونضع خططا متطورة يوميا لتسهيل مغادرة الأشخاص من أفغانستان حتى بعد 31 أغسطس».

وتابع: «نعتقد أن عدد الأمريكيين الذين يسعون للحصول على المساعدة لمغادرة أفغانستان أقل بكثير من ألف، و24 دولة من 4 قارات ساهمت في جهود عمليات الإجلاء من أفغانستان ونحن ممتنون لهذه الدول».