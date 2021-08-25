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وصرح مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس أن هناك اجتماعًا مع الأندية يوم 29 أغسطس لمناقشة انطلاق الموسم الكروي الجديد في مصر، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو الذى سيحدد إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر .

وقال: «كأس مصر يمثل 25% من عقد رعاية اتحاد الكرة، فهو مبلغ كبير ومؤثر».

وأتم: «نتمنى أن يكون الموسم الجديد أقل وينتهي في يونيو سيكون هناك توقف طويل من أكتوبر إلى ديسمبر لإقامة كأس العالم في الشتاء».

وحافظ نادي الزمالك على مركزه في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم والذي صدر بنهاية شهر أغسطس 2021 من موقع فوتبول داتابيز، حيث احتل المركز 127 كما هو، بينما احتفظ النادي الأهلي المصري بصدارته للأندية العربية والأفريقية، ولكن مع تراجعه مركزًا واحدا محتلاً المركز 29 عالميا، حيث كان يحتل المركز 28 عالمياً في آخر تصنيف له.