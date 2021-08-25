محافظ الشرقية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية والإعدادية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 87 طالب وطالبة من أوائل الشهادات «الإعدادية- الثانوية العامة- الأزهرية- الدبلومات الفنية – ذوي الهمم»، ومديري المدارس والمعاهد الأزهرية والمعلمين المتميزين بالتعليم العام والأزهر، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزاً لهم على مواصلة التفوق، وتقديراً للأداء المتميز والإشراف الجيد على العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية للعام الدراسي 2020/2021، والتي أقامتها مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع المحافظة بقصر ثقافة الزقازيق.

وأعرب المحافظ عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات في الشهادات العامة والأزهرية، وذوي الهمم من الصم والبكم والمكفوفين، للإحتفال بهم وتكريمهم تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة، مشيداً بدور الأسرة في رعاية أبنائها والإهتمام بهم، وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، متمنياً لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

كما قدم محافظ الشرقية تهنئة خاصة للمتفوقين والمتفوقات من ذوي الهمم «الصم والبكم – المكفوفين» لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية في شهادتي إتمام التعليم الإعدادي والثانوي، وتغلبهم بالإرادة والعزيمة على الصعاب التي واجهتهم خلال فترة الدراسة.

وأكد المحافظ أهمية العلم والتعلم بإعتباره قاطرة التنمية والبناء، وقال أن الجمهورية الجديدة تقوم على العلم والتعليم والتعلم والتحول من الأنظمة التعليمية التقليدية، التي تعتمد على الحفظ والتلقين إلى أنظمة تعليمية حديثة تعتمد على المهارات القائمة على الفكر والتحليل، لتحدث طفرات كبيرة تؤدي إلى تطور وبناء الدولة.

وطالب محافظ الشرقية جميع أفراد المجتمع بالتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وقال كلنا شركاء لمحاربة هذه الظاهرة السلبية ،والتي أصبحت بلا قيمة بعد تطبيق نظام التعليم الجديد، مشدداً على ضرورة إلتزام الطلاب بالحضور للمدرسة والإستفادة من الحصص الدراسية، لإكتساب المهارات التعليمية اللازمة.

من جانبه قدم رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ،الشكر لمحافظ الشرقية، لحرصه على تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية، ليبرهن إهتمام المحافظة والدولة بالعلم بإعتباره يُعد ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، مقدماً الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية لسعيهم الدؤوب وجهودهم المخلصة في تطوير المنظومة، ورفع مستوى التحصيل لدى أبنائنا الطلاب وتحقيق أفضل النتائج.

بينما قال الدكتور محمد السروي مدير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية، جئنا اليوم لمشاركة أبنائنا المتفوقين احتفالية المحافظة بتكريمهم لمواصلة تفوقهم العلمي، وتشجيعاً لهم على الإستمرار في النجاح والتفوق في دراستهم الجامعية المقبلة، مشيدًا بالأداء المتميز لمعلمي الأزهر والذي انعكس على نتيجة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، وحصد الطلاب لمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية ،ودعوته لهم لحضور احتفالية المحافظة بتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية ،ليمثل لهم دافعاً نحو تحقيق المزيد من التفوق والنجاح ،وتسجيل اسم الشرقية في لوحة الشرف للمتفوقين تعليمياً.

واختتمت الإحتفالية بتقديم كورال مديرية التربية والتعليم لعروض فنية، ومجموعة من الأغاني الوطنية نالت إعجاب الحضور، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الجمهورية الجديدة بدأ بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ،مؤكداً فيها أهمية بناء الشخصية المصرية للإنطلاق نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية، لتحسين جودة حياة المواطنين ،وكذلك عرض لإنجازات محافظة الشرقية خلال الـ 7 سنوات الماضية في قطاع التعليم ،والتي شهدت تنفيذ 512 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 2 مليار و686 مليون جنية، لإنشاء 502 مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ما بين «جديد – إحلال كلي – إحلال جزئي – توسع»، لإضافة 7909 فصل دراسي وكذلك إنشاء وتطوير 10 إدارات تعليمية.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد عبدالمعطي ،والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وعبدالعزيز مرشد رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة ،ومديري الإدارات التعليمية ومديري مدارس الطلاب المتفوقين، والطلاب المكرمين وأسرهم.