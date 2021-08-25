ضبط مكتبة تبيع الكتب المدرسية بدون ترخيص في الأزبكية

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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط مكتبة لبيع الكتب الدراسية بدون ترخيص بمنطقة الأزبكية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى شركة ومخزن كتب ،بالأزبكية، ببيع كتب دارسية بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إدارة منشأة بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءت تم إستهداف المكتبة، حيث تم التقابل مع مدير مبيعات الشركة، وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 210000 نسخة من كتاب خارجي تعليمي مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر أنه مدير مبيعات الشركة والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة، واتُخذت الإجراءات القانونية.