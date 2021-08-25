في أسبوع واحد.. عفاف مصطقى تخضع لعملية جراحية وتتعرض للسرقة وحادث سيارة

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أعربت الفنانة عفاف مصطفى عن استيائها لتعرضها لأكثر من حادث في أقل من أسبوع، إذ خضعت لعملية جراحة في العين وبعدها تعرضت للسرقة وآخرها حادث سير.

وكتبت عفاف منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»: «لطفك يا رب في خلال 6 أيام فقط عملية عملية جراحية في العين، ثم سرقة مبلغ مالي من داخل تابلوه السيارة ثم الختام حادث للسيارة، لطفك يا رب اللهم لا اعتراض الحمد لله».

عفاف مصطفى

وتصور عفاف مصطفى حاليًّا مشاهدها في فيلم حبيب روحي، مع عدد من النجوم أبرزهم إيهاب فهمي، منة فضالي، مروة عبدالمنعم، مدحت تخيا، إسلام إسماعيل، عمرو عبدالعزيز، شريف باهر، تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج مازن نيازي.

تدور قصته حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، لكنها اختارت قضاء معظم وقتها وحيدة في منزلها، رغم تشجيع أختها المستمر لخوض تجربة الزواج.