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فرنسا: وضع مطار كابول معقد جدا.. ونتلقى آلاف طلبات الإجلاء

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فرنسا: وضع مطار كابول معقد جدا.. ونتلقى آلاف طلبات الإجلاء فرنسا: وضع مطار كابول معقد جدا.. ونتلقى آلاف طلبات الإجلاء

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أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية ايرفيه غرانجان، الأربعاء، أنه لن يمكن لباريس البقاء في كابل بعد انسحاب القوات الأميركية لأسباب أمنية.

وقال في مقابلة مع «العربية»، إن ‏الوضع الأمني معقد جداً في مطار العاصمة الأفغانية، وتصلهم يومياً آلاف طلبات الإجلاء.

‏كما أضاف «الأولوية في عمليات الإجلاء تبقى للفرنسيين والأفغان من أصدقائنا الذين يخشون حركة طالبان»، مضيفاً «نجحنا في إجلاء ٢٤٠٠ شخص من أفغانستان من بينهم ٢٢٠٠ أفغاني».

وأوضح أن القوات الأمريكية تضمن أمن مطار كابل بنسبة كبيرة.

المصرى اليوم

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