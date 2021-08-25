إعلام: بينيت سيقدم لبايدن خطة بديلة عن الاتفاق النووي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سوف يقدم للرئيس الأمريكي جو بايدن خطة بديلة عن الاتفاق النووي.

وقال الموقع الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيؤكد على أن هناك حاجة ملحة لخطة بديلة، حيث يبدو أن عودة إيران للاتفاق النووي أمر غير مرجح بشكل متزايد.

ونقل الموقع عن مصدر مسؤول أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف تعالج أنشطة إيران الإقليمية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات صحفية إنه لا يزال يعارض العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.