الجيش الأمريكي يقرر عدم شراء نظام «القبة الحديدية» من إسرائيل

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قرر الجيش الأمريكي عدم شراء نظام «القبة الحديدية» من إسرائيل، على الرغم من أنه نفذ بنجاح أول اختبار بالذخيرة الحية لهذا النظام الدفاعي، وفقا لتقرير نشر في Defense News.

ووفقا للتقرير، اختار الجيش الأمريكي قاذفة Dynetics المملوكة لشركة Leidos الأمريكية، بعد اختبار النظامين الشهر الماضي في White Sands Missile Range في نيو مكسيكو.

ويحتوي نظام Dynetics، المسمى Enduring Shield، على قدرات كشف بزاوية 360 درجة ويمكنه إطلاق النار على أهداف متعددة في وقت واحد وهو سهل التشغيل ويمكن دمجه بالكامل مع نظام قيادة معركة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل للجيش.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لصحيفة «جيروزاليم بوست» إنهما لن تعلقا على تقرير Defense News. وفي حال تم تأكيد ذلك، فمن المتوقع أن يمثل ذلك انتكاسة كبيرة للوزارة الإسرائيلية.