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"المريسل" تخسر أول لقاءاتها في كرة الطاولة بأولمبياد طوكيو البارالمبية

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"المريسل" تخسر أول لقاءاتها في كرة الطاولة بأولمبياد طوكيو البارالمبية "المريسل" تخسر أول لقاءاتها في كرة الطاولة بأولمبياد طوكيو البارالمبية
الشربتلي يخوض غدًا منافسات فروسية الترويض

خسرت اللاعبة مريم المريسل أولى مواجهاتها في منافسات كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب البارالمبية ‫طوكيو 2020 من المصنفة الثالثة عالميًّا الكورية سيو يون بنتيجة 3/0 في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم.

وستلتقي المريسل غداً نظيرتها الروسية بوشباشيفا ناديزدا "المصنفة الخامسة عالميًّا"، وذلك عند الـ12:40م بتوقيت المملكة.

وفي منافسات الفروسية يشارك الفارس البارالمبي أحمد شربتلي في منافسات "الترويض" عند الـ4:02م بتوقيت المملكة، بمشاركة 14 فارساً، 8 منهم سيتأهلون لنهائي السباق.

وأجرى الشربتلي اليوم تدريبه الأخير على مضمار المنافسات في طوكيو، واجتازت خيله الفحص الطبي ليتم اعتماده ضمن الفرسان الموجودين في التصنيفات، كما تم عقد الاجتماع الفني للمنافسات لتوضيح الأمور المتعلقة بالسباق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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