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لإعداد جيل جديد لرياضة كرة القدم .. معسكر تدريبي لـ"نخبة دوري المدارس" في إسبانيا

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الشعيلان يشيد بدعم واهتمام وزيري الرياضة والتعليم

لإعداد جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية .. معسكر تدريبي لـ

أكملت اللجنة الإشرافية لدوري المدارس كل الترتيبات الخاصة بإقامة معسكر تدريبي لنخبة اللاعبين الموهوبين في إسبانيا خلال الفترة من 26 أغسطس الحالي حتى 12 من سبتمبر القادم، وذلك ضمن برنامج فني إعدادي أعدته إدارة مشروع دوري المدارس، الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لإعداد جيل جديد لرياضة كرة القدم .

ويرأس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس، عضو اللجنة الإشرافية رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، الذي أكد أن "الهدف من إقامة هذا المعسكر هو إكساب اللاعبين المختارين من دوري المدارس معارف جديدة في كرة القدم من مختلف النواحي الفنية والإدارية والفكرية، وذلك وفق برنامج فني معد لهم"، مبينًا أن "مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم يمضي في نسخته الثانية بعد التوقف السابق بسبب جائحة كورونا، ليحقق أهدافه، وهي اكتشاف المواهب الكروية التي تزخر بها مدارس التعليم العام في جميع محافظات المملكة، بعد النجاح الباهر في النسخ الأولى".

وأكد الشعيلان أن "اهتمام ودعم ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومعالي وزير التعليم بهذا المشروع الرياضي، يدفعنا في اللجنة الإشرافية برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي مع إدارة المشروع إلى بذل مزيدٍ من الجهد والعمل لتنمية الرياضة المدرسية والمواهب الرياضية، لتكون رافدًا كبيرًا للرياضة السعودية، وهذا يأتي ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية 2030".

وأوضح الشعيلان أن الفريق سيدربه في المعسكر الإعدادي، المدرب الإسباني ياغو اغالير، مشيرًا إلى أن البرنامج الإعدادي سيُقام في مدينتي مدريد وبرشلونة، يتضمن مباريات تجريبية ومحاضرات فنية متنوعة.

لإعداد جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية .. معسكر تدريبي لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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