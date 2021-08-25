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الفنان هشام اسماعيل: استحق الفوز بالدوري الأصعب

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الفنان هشام اسماعيل: الزمالك استحق الفوز بالدوري الأصعب الفنان هشام اسماعيل: استحق الفوز بالدوري الأصعب

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أبدي الفنان هشام اسماعيل الشهير بفزاع الدراما المصرية سعادته بفوز نادي بدرع الدوري الممتاز إثر فوزه الثمين والمستحق علي الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة أمس في الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري .

وقال هشام اسماعيل في تصريحات للمصري اليوم : الزمالك استحق الفوز بالدوري بعد موسم شاق ومجهد هو الأطول في تاريخ دوريات العالم .

واضاف: اذا تحققت العدالة فنحن نضمن للزمالك التتويج وعدم النزول من علي منصات التتويج وهو ما حدث هذا الموسم بعد توفير تقنية حك الفديو التى اعطت كل فريق حقه المشروع وحقق العدالة بين الجميع ففاز من يستحق بعيدا عن المجاملات والتوجهات .

وأبدي هشام اسماعيل اندهاشه من حالة التفاعل غير المسبوق مع تصريحات او تهنئته لناديه الزمالك مؤكدا ان البعض في قنوات محددة ينتظرون مداخلات وتصريحات عن الزمالك حتي يقيموا عليها استوديهات تحليلية رغم انني اتحدث كمشجع للزمالك واحرص علي عدم التجريح او التعرض لأحد وحتي المنافس ولكني دائما افاجئ باستوديهات تحليليه لتصريحات ومداخلاتي

المصرى اليوم

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