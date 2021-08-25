ضبط سائق بشركة نقل خاصة حاول التحرش براكبة في القاهرة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لغز ما تم نشره عبر إحدى الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تضمن محاولة سائق بإحدى شركات النقل الخاص بالتحرش بها، مطالبةً مساعدتها في إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبالفحص تبين قيام الشاكية بطلب سيارة عبر تطبيق إحدى شركات النقل الخاص، وقيام الشركة بتخصيص سيارة لها، إلا أنها فوجئت بقيام قائد السيارة بإرسال بعض التعليقات الخادشة للحياء عبر التطبيق الإلكترونى للشركة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وعقب علمه بتقدمها بشكوى ضده قام بغلق الحساب الخاص به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.