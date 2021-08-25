خبير بـ«الإقليمي للتنمية المستدامة»: القطاع السياحي المصري صمد في مواجهة كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة راندا العدوى، رئيس المكتب الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، إن القطاع السياحي في مصر صمد في وجه أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها «أعتى أزمة اقتصادية تخطت خسائرها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم».

وأضافت «العدوي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «هناك عدة طرق يجب أن يتوجه قطاعي السياحة والآثار، نحو الاستثمار بها، في ظل تداعيات دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا، والتي طالت العديد من دول العالم، وذلك عبر عرض الخطط والبرامج المستقبلية، وهى حجز برامج السياحة العلاجية، وسياحة فنادق العزل، عبر استحداث لجنة تجمع وزارتي السياحة والآثار والصحة، لتقديم منتج جديد يروج خارجيا لشريحة الأثرياء».

وأشارت رئيس المكتب الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة إلى أن «هناك طرق أخرى للربح يجب استخدامها من قبل الفنادق وشركات السياحية، وهو الاستثمار في منصات الفيديو ومواكبة التسارع والتطور اللحظي والمنافسة لليوتيوب والتيك توك وكواي والتطبيقات المماثلة، عبر تقديم العروض والبرامج ومقاطع الفيديو على تلك المنصات، وهنا يكون الهدف ترويج المنتج السياحي المصري بالإضافة إلى إيجاد منافذ للربح جديدة تقدر بـ الآلاف الدولارات، والترويج للشركات عبر أقوى منصات التأثير على قرارات السائح».