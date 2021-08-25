الرد خلال 30 يوما.. كيف تتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك؟

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حدد قانون حماية المستهلك الصادر عن مجلس النواب، اجراءات تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك والفترة التي يتم الرد فيها على الشكوى .و أكدت اللائحة التنفيذية للقانون انه من حق المستهلك في التقدم بشكوي لجهاز حماية المستهلك بدون مقابل ويكون الرد عليها خلال 30 يوما.

وتقضي المادة 32 على أن «يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة.

و لا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوی التي يتلقاها ولا تتجاوز إجراءات فحص الشكوى والرد عليها ثلاثين يوما من تاريخ قيدها .

وأوضحت اللائحة أنه من الممكن تقديم الشكوى إلى الجهاز عن طريق مكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، أو بأية وسيلة أخرى يحددها الجهاز، ويجب أن تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات والتي تتمثل في اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومى له وصفته ومصلحته في تقديمها، اسم المشكو في حقه وعنوانه أو موقعه الإلكتروني بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه، بيانات المنتج محل الشكوى، وسعره الشامل والمستندات