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إنشاء محطة محمول جديدة بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء

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إنشاء محطة محمول جديدة بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء إنشاء محطة محمول جديدة بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء

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قال أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه يعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المركز.

وأضاف «عفش» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن لجنة من شركة الاتصالات المصرية تفقدت مركز الحسنة لإنشاء وتشغيل محطة محمول جديدة لشبكة الاتصالات بمركز ومدينة الحسنة لتطوير خدمات شبكات المحمول بالمركز والمدينة وتحسينها لصالح المواطنين، وكذلك لتعزيز خدمات الإنترنت في مختلف الأماكن بالمركز والمدينة.

وأكد أن ذلك يأتى في ضوء المتابعة والاهتمام والجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

المصرى اليوم

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