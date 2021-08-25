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تفاصيل إنتاج لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» محليًا: «مطابق للمواصفات العالمية»

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تفاصيل إنتاج لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» محليًا: «مطابق للمواصفات العالمية» تفاصيل إنتاج لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» محليًا: «مطابق للمواصفات العالمية»

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كشفت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، تفاصيل اعتماد هيئة الدواء المصرية لقاح فاكسيرا- سينوفاك.

وقالت «والي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن أول مليون جرعة لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» جاهزة للاستخدام بعد تسليمها لوزارة الصحة المنتج محليًا واعتمادها من هيئة الدواء.

وأضافت أن «العاملين على إنتاج اللقاح المحلي يعملون لأكثر من 19 ساعة في اليوم، مضيفة أنه تم نقل كل الأفكار فيما يتعلق بإنتاج اللقاح مع التأكد من تطابق المواصفات والمعايير العالمية»، مشيرة إلى أن «هناك توجيهات من القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللقاح وإنشاء مركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مضيفة أنه»بنهاية العام الجاري سيتم افتتاح أكبر مصنع لتصنيع اللقاحات«.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير اللقاح المحلي اعتبارًا من الغد في أكثر من 400 مركز بمحافظات الجمهورية.

المصرى اليوم

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